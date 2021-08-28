Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас после нашумевших обвинений от Александра Зверева в махинациях с туалентными перерывами, получил на пресс-конференции вопрос о том, должен ли тур принимать какие-то меры, чтобы игроки не получали подсказки от тренеров.

«Я не знаю, что сказать. Сейчас тренерские подсказки запрещены. В будущем это может и изменится. Я никогда не делал ничего… Короче, ладно», – ответил Циципас.

Скандал прогремел на полуфинальном матче в Цинциннати, где Зверев одолел Циципаса со счетом 6:4, 3:6, 7:6(4).

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Циципас – победитель Итогового турнира ATP 2019 года в одиночном разряде.

В 2021 году он дошел до финала Ролан Гаррос, где уступил Новаку Джоковичу в пяти сетах.

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