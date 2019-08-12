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Цинциннати
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АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд | Первый раунд
Ф.Фоньини
VS
Д.Шаповалов
12 августа 2019 г.
Начало после 17:00
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Матч
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