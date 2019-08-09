32-летний теннисист через фейсбук сообщил поклонникам о скором возвращении в одиночный тур.

«То чувство, когда принял уайлд-кард на турнир в Цинциннати...», – написал Энди, сопроводив пост мотивационными хэштегами #СделаемЭто и #Поехали.

Экс-первая ракетка мира не выходил на корт в рамках одиночного разряда с Australian Open-2019. На том турнире Маррей выбыл в первом раунде и в очередной раз лег на операцию. Он провел несколько парных турниров и сыграл на Уимблдоне в миксте с Сереной Уильямс. Звездная пара выбыла в 1/8.

Энди дважды побеждал на Уимблдоне и один раз – на US Open.

Последний «ТБШ» Маррей выиграл в 2016 году.

Маррей вернется на корт после сложной операции на суставе. Но гарантий на восстановление нет

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