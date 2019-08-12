Getty Images

Надаль сослался на усталость и снялся с турнира в Цинциннати

Надаль сослался на усталость и снялся с турнира в Цинциннати
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Бережет силы для US Open.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира Western & Southern Open, который накануне стартовал в Цинциннати.

Как сообщает ATP Tour, испанец не примет участия в турнире из-за усталости.

  • Ранее Надаль обыграл представителя России Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Монреале.
  • Рафа – 18-кратный победитель турниров «Большого шлема». Чаще всего Надаль выигрывал «Ролан Гаррос» (12 раз).

Почему Надаль обожает грунт, а Федерер – лучший на траве. Вся правда о теннисных покрытиях

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте