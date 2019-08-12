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Надаль сослался на усталость и снялся с турнира в Цинциннати
Бережет силы для US Open.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира Western & Southern Open, который накануне стартовал в Цинциннати.
Как сообщает ATP Tour, испанец не примет участия в турнире из-за усталости.
- Ранее Надаль обыграл представителя России Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Монреале.
- Рафа – 18-кратный победитель турниров «Большого шлема». Чаще всего Надаль выигрывал «Ролан Гаррос» (12 раз).
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