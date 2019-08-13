Стефанос Циципас считает, что преодолел много барьеров, прежде чем занял пятое место в мировом рейтинге.

«У меня были взлеты и падения, и я сейчас здесь. Я по-настоящему рад, что смог преодолеть все эти трудности. Было нелегко. Безусловно, сейчас я хочу достичь большего.

Большая тройка доминирует годами. Мне нужен дополнительный шаг, чтобы забраться на этот уровень и обойти их. Они выигрывают турниры и играют очень хорошо. Победить их нелегко», – приводит слова Стефаноса Tennis World USA.

В мировом рейтинге, помимо Джоковича, Надаля и Федерера, Циципаса опережает и Доминик Тим.

В личных встречах у Стефаноса 1-1 с Роджером, 1-1 c Новаком и 1-4 c Рафой.

Перед Уимблдоном Циципас назвал скучными постоянные победы Биг-3 на мэйджорах. В итоге он выбыл в первом раунде, а Биг-3 рубились в полуфиналах и финале.

Медведев – самый стабильный теннисист в туре. Это плюс против Джоковича, но не с Надалем

Качай приложение Eurosport для iOS или Android