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Медведев гонится за третьим финалом подряд. Смотри прямо сейчас его матч первого круга с Эдмандом
Только вперед!
Первая ракетка России Даниил Медведев в первом круге «Мастерса» в Цинциннати сыграет с Кайлом Эдмандом из Великобритании.
Трансляцию игры уже показывает Eurosport 1. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.
- На прошлой неделе теннисисты встречались в Монреале, Медведев легко победил в двух сетах – 6:3, 6:0.
- Даниил – финалист двух последних турниров в Вашингтоне и Монреале.
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