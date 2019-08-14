Даниил Медведев проводит матч второго круга «Мастерса» в Цинциннати. В соперниках – француз Бенуа Пэр.

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Медведев – финалист последних двух турниров в Вашингтоне и Монреале.

Даниил занимает восьмую строчку в рейтинге ATP.

Медведев – самый стабильный теннисист в туре. Это плюс против Джоковича, но не с Надалем

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