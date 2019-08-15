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Хачанов: «Кирьос талантлив, но у него есть проблемы с головой»
Матч в Цинциннати это только подтвердил.
Российский теннисист Карен Хачанов дал характеристику австралийцу Нику Кирьосу.
«У Кирьоса есть большой талант, но иногда у него возникают проблемы с головой. Для меня это был очень сложный матч, пришлось усердно потрудиться, чтобы победить», – приводит слова Хачанова Tennisnow.
Хачанов и Кирьос встретились во втором круге турнира в Цинциннати, Карен выиграл в трех сетах (6:7(3), 7:6(4), 6:2).
- По ходу матча Ник неоднократно выражал недовольство работой арбитра на вышке Фергюса Мерфи.
- Австралиец назвал судью идиотом и картошкой, плюнул в его сторону и отказался пожимать ему руку.
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