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Хачанов: «Кирьос талантлив, но у него есть проблемы с головой»

Хачанов: «Кирьос талантлив, но у него есть проблемы с головой»
Eurosport

29 мин. назад

Матч в Цинциннати это только подтвердил.

Российский теннисист Карен Хачанов дал характеристику австралийцу Нику Кирьосу.

«У Кирьоса есть большой талант, но иногда у него возникают проблемы с головой. Для меня это был очень сложный матч, пришлось усердно потрудиться, чтобы победить», – приводит слова Хачанова Tennisnow.

Хачанов и Кирьос встретились во втором круге турнира в Цинциннати, Карен выиграл в трех сетах (6:7(3), 7:6(4), 6:2).

  • По ходу матча Ник неоднократно выражал недовольство работой арбитра на вышке Фергюса Мерфи.
  • Австралиец назвал судью идиотом и картошкой, плюнул в его сторону и отказался пожимать ему руку.

Обзор матча Кирьос – Хачанов

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