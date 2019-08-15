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🎾Смотри матч Медведева и Штруффа за выход в четвертьфинал на Eurosport 1

🎾Смотри матч Медведева и Штруффа за выход в четвертьфинал на Eurosport 1
Eurosport

1 час назад

Срочно болеем за первую ракетку России.

Первая ракетка Даниил Медведев мчится в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати. Путь преграждает немец Ян-Леннард Штруфф.

Трансляцию игры уже показывает Eurosport 1. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.

  • Медведев – финалист последних двух турниров в Вашингтоне и Монреале.
  • Даниил занимает восьмую строчку в рейтинге ATP.

Медведев – самый стабильный теннисист в туре. Это плюс против Джоковича, но не с Надалем

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