Imago
Включай Eurosport 1! Рублев бьется с самим Федерером
Большое испытание для Андрея.
70-я ракетка мира Андрей Рублев сражается с Маэстро Роджером Федерером за место в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати. Ему нужна твоя поддержка.
Трансляцию игры уже показывает Eurosport 1. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.
- В июле Рублев сыграл в финале турнира в Гамбурге.
- Прежде Андрей и Роджер не встречались.
Медведев – самый стабильный теннисист в туре. Это плюс против Джоковича, но не с Надалем
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте