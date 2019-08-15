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Включай Eurosport 1! Рублев бьется с самим Федерером

Включай Eurosport 1! Рублев бьется с самим Федерером
Eurosport

59 мин. назад

Большое испытание для Андрея.

70-я ракетка мира Андрей Рублев сражается с Маэстро Роджером Федерером за место в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати. Ему нужна твоя поддержка.

Трансляцию игры уже показывает Eurosport 1. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.

  • В июле Рублев сыграл в финале турнира в Гамбурге.
  • Прежде Андрей и Роджер не встречались.

Медведев – самый стабильный теннисист в туре. Это плюс против Джоковича, но не с Надалем

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