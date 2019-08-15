70-я ракетка мира Андрей Рублев сражается с Маэстро Роджером Федерером за место в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати. Ему нужна твоя поддержка.

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В июле Рублев сыграл в финале турнира в Гамбурге.

Прежде Андрей и Роджер не встречались.

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