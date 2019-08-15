Австралиец Ник Кирьос оштрафован на 113 тысяч долларов (около 101 тысячи евро) за неспортивное поведение во время матча второго круга турнира в Цинциннати против представителя России Карена Хачанова.

По ходу игры Кирьос повздорил с арбитром на вышке Фергюсом Мерфи – причиной недовольства теннисиста стало то, что судья, по его мнению, слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу.

В перерыве между вторым и третьим сетом Кирьос удалился в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки, и был оштрафован на одно очко. Кроме того, по окончании встречи Ник еще раз обругал арбитра и плюнул в его сторону.

Победу в прошедшем матче со счетом 6:7(3), 7:6(4), 6:2 одержал Хачанов.

После игры Карен назвал своего оппонента талантливым спортсменом, но отметил, что «у него есть проблемы с головой».

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