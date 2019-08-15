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Кирьоса оштрафовали на 100 тысяч евро за бучу на матче с Хачановым

Кирьоса оштрафовали на 100 тысяч евро за бучу на матче с Хачановым
Eurosport

17 мин. назад

Австралиец поддерживает репутацию самого психованного теннисиста.

Австралиец Ник Кирьос оштрафован на 113 тысяч долларов (около 101 тысячи евро) за неспортивное поведение во время матча второго круга турнира в Цинциннати против представителя России Карена Хачанова.

По ходу игры Кирьос повздорил с арбитром на вышке Фергюсом Мерфи – причиной недовольства теннисиста стало то, что судья, по его мнению, слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу.

В перерыве между вторым и третьим сетом Кирьос удалился в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки, и был оштрафован на одно очко. Кроме того, по окончании встречи Ник еще раз обругал арбитра и плюнул в его сторону.

  • Победу в прошедшем матче со счетом 6:7(3), 7:6(4), 6:2 одержал Хачанов.
  • После игры Карен назвал своего оппонента талантливым спортсменом, но отметил, что «у него есть проблемы с головой».

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