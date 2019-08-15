Андрей Рублев сотворил главную сенсацию «Мастерса» в Цинциннати, победив в матче третьего круга Роджера Федерера – 6:3, 6:4.

Оба теннисиста выполнили по 4 подачи навылет, Федерер допустил 2 двойные, Рублев их избежал. Русский теннисист реализовал 3 брейк-пойнта из 4, швейцарец – 1 из 3.

Андрей повел в личном противостоянии – 1-0. Он впервые в карьере попал в восьмерку сильнейших на турнире серии «Мастерс».

В четвертьфинале Рублев сыграет с соотечественником, первой ракеткой России Даниилом Медведевым.

Призовой фонд турнира составляет 6,056 млн долларов.

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