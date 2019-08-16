Российский теннисист Андрей Рублев в матче третьего круга турнира в Цинциннати выиграл у швейцарца Роджера Федерера – 6:3, 6:4.

Матч между теннисистами продолжался 61 минуту – это самое быстрое поражение в карьере Федерера с 2003 года, когда Роджер за 54 минуты уступил аргентинцу Франко Скиллари. На тот моменту у него не было ни одного титула «Большого шлема».

Рублев забрался на десятую строчку в списке теннисистов, которые быстрее других побеждали Федерера. Крутейшее достижение!

В следующем круге турнира в Цинциннати Рублев сыграет с другим теннисистом из России – Даниилом Медведевым.

Предыдущим представителем России, который выигрывал у Федерера, был Евгений Донский, нанесший великому швейцарцу поражение в 2017 году в Дубае.

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