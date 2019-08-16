16 августа 2018 года. В Цинциннати то же солнце, те же корты и та же стадия. В третьем круге турнира бьются лучшие теннисисты мира, но среди них нет ребят, представляющих бело-сине-красный триколор. Точнее, был. Один. Хачанов проиграл Марину Чиличу в трех сетах. Ни о каком посеве и выгодной сетке на том турнире для российского номер один не шло и речи.

В это же время Медведев и Рублев тоже сопротивлялись – спарринг-партнерам на тренировках где-то далеко от юго-запада США. Жеребьевка выписала русским ребятам в первом круге Чорича и Нисикори и одновременно смертный приговор – тогда в их победы вряд ли верили даже сами Даниил и Андрей. Такова была суровая участь мужчин-теннисистов из России.

На тот момент у Хачанова, Медведева и Рублева на троих было всего четыре титула ATP (все уровня 250) и ни одной победы над топами.

Карен ХачановGetty Images

16 августа 2019-го. Медведев отдает всего три гейма Ян-Леннарду Штруффу, а Рублев словно на классе бьет семикратного победителя турнира и самого уважаемого теннисиста планеты. Хачанов подводит, но обидному поражению от Люки Пуя есть оправдание – предшествовавший этому поздний по расписанию матч против Ника Кирьоса оказался выматывающим и эмоционально, и физически.

И все равно в топ-8 от России два участника – сильнейшее представительство на турнире наравне с Францией. И гарантированный участник в полуфинале. А ведь это «Мастерс». На предыдущем был русский полуфинал – первый в истории этой категории турниров. И русский теннисист в финале на двух подряд турнирах.

В сумме у троицы из России уже девять трофеев, выигранный «Мастерс», вторые недели «Шлемов», десятки финалов и победы над величайшими теннисистами в истории. И два игрока в топ-10 (кстати, у других стран тут похуже). Кажется, это сон.

Причина произошедшего не только в подходящей смене поколений, избирательности и осторожности «Большой тройки» (ездят только по крупнейшим турнирам), но и в очевидном прогрессе русских ребят. Не только игровом, но и психологическом.

Ведь в памяти большинства Медведев образца начала-середины 2018-го – худощавый высокий парень с ужасным, взрывным характером, не умеющий удержать себя в руках и готовый крушить ракетки пачками. Рублев – теннисист-невидимка с вечно поникшим лицом и ломающийся под прессом давления. Хачанов – игрок, горстями высыпающий нелепые ошибки, словно Дед Мороз подарки на новогоднем утреннике.

Сейчас же это парни, которые приобрели стабильность, обросли мускулами и нашли сильные, неповторимые черты. «У него очень странная манера. Небрежная, но в хорошем смысле. Не имею в виду ничего плохого, просто играть против него неудобно, – высказался об игре Медведева Циципас. – Он играет плоско и очень низко, не давая углов для дальнейшего продолжения игры. Это сильно раздражает, когда с ним играешь. Он заставляет ошибиться, и ты даже не поймешь почему».

Даниил МедведевGetty Images

Сейчас кажется, что Даниила почти невозможно остановить. Он наравне с Надалем – лидер сезона по выигранным матчам, теннисист, против которого не способны найти противоядие аутсайдеры, середняки и полутопы. Его считают фаворитом турниров фанаты (влюбил в себя тысячи людей), эксперты и даже соперники, а его непробиваемость и стремление достать любой мяч вызывают неприкрытое восхищение.

Стабилен и силен Хачанов. Теперь он не конвейер для эйсов и местный дуболом, а очень умный и технически сильный игрок, готовый к борьбе против соперников любого уровня. Наконец вернулся после травм Рублев – и тут же принялся доказывать, что не зря стоял в топ-30 и был сильнейшим по юниорам. Финал Гамбурга и четвертьфинал Цинциннати со дна квалификации – тот самый показатель.

Его сосредоточенные и четкие действия стали залогом успеха против Федерера – теннисиста, которого обыгрывают раз в 100 лет. Заметно, что это не предел и есть в чем прибавлять, а главное, что для этого есть ресурсы.

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Сезон-2019 перевалил через экватор, остался один «Шлем» – US Open. И оглядываясь на происходящее, на последние результаты, действительно начинаешь верить в чудо и на полном серьезе представлять 1/2 или финал с участием игрока из России. Напиши или скажи это раньше – тебя посчитали бы дураком. Но не сейчас.

И именно теперь максимально сильна вера в яркое и победное будущее российского мужского тенниса. Молодые парни (Хачанову и Медведеву по 23 года), в период, когда Федерер, Надаль и Джокович постепенно начнут уходить в тень, расположились неподалеку у них за спинами. Возможно, именно Даниил, Карен и Андрей – будущие чемпионы «Шлемов» и звезды этой большой игры.

Медведев – самый стабильный теннисист в туре. Это плюс против Джоковича, но не с Надалем

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