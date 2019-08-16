Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал поражение от Андрея Рублева на турнире в Цинциннати.

«Он отлично сыграл. В защите, в атаке, на подаче – он не позволил мне абсолютно ничего. Он был везде. Это тяжело для меня, но он отлично подошел к этому матчу. Я был впечатлен», – цитирует 38-летнего Федерера ATP Tour.

«Это моя самая большая и самая эмоциональная победа. Роджер – настоящий чемпион и легенда: не могу представить, какое давление оказывается на него каждый день. В смысле, когда все следят за тобой и тебе нужно доказывать что-то ежедневно. А он делает это столько лет! Это просто нереально.

Другой уровень ощущается. Я пытался не смотреть на свою команду, не смотреть на счет, не смотреть на Роджера. Старался быть более расслабленным. В конце концов, это сработало», – рассказал 21-летний Рублев.

В третьем круге Рублев победил Федерера со счетом 6:3, 6:4. В следующем матче он встретится с Даниилом Медведевым.

Федерер занимает третье место в текущем рейтинге ATP, Рублев – 70-е.

Рублев смело шел вперед, атаковал, обводил – видео его победы над Федерером никогда не надоест

Качай приложение Eurosport для iOS или Android