Первая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге турнира в Цинциннати обыграл испанца Пабло Каррено со счетом 6:3, 6:4.

Во время игры Новак вывел на корт мальчика, который победил рак. Теннисист посадил ребенка на свою скамейку, предварительно постлав на нее полотенце, и предложил ему выпить воды.

«Этот храбрый ребенок пережил нейробластому. Мальчику поставили диагноз, когда ему был всего 10 дней! Он выжил и теперь по праву носит футболку чемпиона», – написал Джокович в твиттере.

Видео - «Он по праву носит футболку чемпиона». Джокович вывел на корт ребенка, победившего рак 00:46

В следующем круге соперником Новака станет француз Люка Пуй.

В 2019 году Джокович стал победителем двух мэйджоров – Australian Open и Уимблдона. 26 августа в Нью-Йорке стартует финальный мэйджор сезона – US Open.

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