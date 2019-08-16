Eurosport
«Он по праву носит футболку чемпиона». Джокович вывел на корт ребенка, победившего рак
Поклонники Ноле могут гордиться: у их кумира доброе сердце.
Первая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге турнира в Цинциннати обыграл испанца Пабло Каррено со счетом 6:3, 6:4.
Во время игры Новак вывел на корт мальчика, который победил рак. Теннисист посадил ребенка на свою скамейку, предварительно постлав на нее полотенце, и предложил ему выпить воды.
«Этот храбрый ребенок пережил нейробластому. Мальчику поставили диагноз, когда ему был всего 10 дней! Он выжил и теперь по праву носит футболку чемпиона», – написал Джокович в твиттере.
- В следующем круге соперником Новака станет француз Люка Пуй.
- В 2019 году Джокович стал победителем двух мэйджоров – Australian Open и Уимблдона. 26 августа в Нью-Йорке стартует финальный мэйджор сезона – US Open.
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