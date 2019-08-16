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«Он по праву носит футболку чемпиона». Джокович вывел на корт ребенка, победившего рак

«Он по праву носит футболку чемпиона». Джокович вывел на корт ребенка, победившего рак
Eurosport

41 мин. назадОбновлено 40 мин. назад

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Первая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге турнира в Цинциннати обыграл испанца Пабло Каррено со счетом 6:3, 6:4.

Во время игры Новак вывел на корт мальчика, который победил рак. Теннисист посадил ребенка на свою скамейку, предварительно постлав на нее полотенце, и предложил ему выпить воды.

«Этот храбрый ребенок пережил нейробластому. Мальчику поставили диагноз, когда ему был всего 10 дней! Он выжил и теперь по праву носит футболку чемпиона», – написал Джокович в твиттере.

Видео - «Он по праву носит футболку чемпиона». Джокович вывел на корт ребенка, победившего рак

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  • В следующем круге соперником Новака станет француз Люка Пуй.
  • В 2019 году Джокович стал победителем двух мэйджоров – Australian Open и Уимблдона. 26 августа в Нью-Йорке стартует финальный мэйджор сезона – US Open.

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