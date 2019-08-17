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Медведев обыграл Рублева и сразится с Джоковичем за третий финал подряд

Медведев обыграл Рублева и сразится с Джоковичем за третий финал подряд
Eurosport

1 час назадОбновлено 36 мин. назад

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Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати и поспорит за выход в финал с Новаком Джоковичем, который лидирует в рейтинге ATP.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:3. 23-летний Медведев выполнил девять эйсов и реализовал четыре брейка из семи, а также допустил две ошибки на подаче.

Полуфинальный матч с Джоковичем запланирован не ранее чем на час ночи по московскому времени 18 августа.

  • В случае победы над сербом Медведев сыграет в третьем финале подряд – ранее он дошел до решающих матчей в Вашингтоне и Монреале.
  • Даниил уже побеждал Новака – это произошло в четвертьфинале «Мастерса» в Монако-2019.

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