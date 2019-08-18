Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Цинциннати – 3:6, 6:3, 6:3.

По ходу первой партии Джокович проиграл всего пять очков на подаче и вырелизовал единственный брейк-пойнт в шестом гейме. До середины второго сета ситуация не поменялась – серб действовал стабильнее Даниила и имел брейк-пойнт в пятом гейме, а в седьмом – 30:0 на подаче соперника.

Ход матча поменялся при счете 4:3 в пользу Медведева: Новак допустил несколько ошибок подряд, россиянин заработал брейк-пойнт и реализовал его, идеально пробив с приема навылет. Третья партия полностью осталась за Даниилом, который поменял тактику и подавал даже второй мяч, как первый. А еще включил прием и дважды сделал брейк. Заключительный – безупречным кроссом на убой.

В решающем матче Медведев встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который был сильнее француза Ришара Гаске – 6:3, 6:4. Для россиянина это уже третий финал подряд – ранее Даниил выходил в финалы турниров в Вашингтоне и Монреале, где уступил австралийцу Нику Кирьосу и испанцу Рафаэлю Надалю соответственно.

К слову, Кирьос уже высказался об очередном успехе Медведева. «Медведев – робот. Зверь. Фрик. Ха-ха, он слишком стабилен, слишком хорош», – написал Ник в твиттере.

В прошлом году победителем турнира в Цинциннати стал Джокович.

Через 8 дней в Нью-Йорке стартует финальный мэйджор сезона – US Open.

Медведев – самый стабильный теннисист в туре. Это плюс против Джоковича, но не с Надалем

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