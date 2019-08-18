Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.

«Конечно, я очень рад. На самом деле, я даже не знаю, что я смог поменять, чтобы вот так перевернуть ход игры. Если честно, после первого сета я не знал, что делать, потому что очень устал. Новак гонял меня по всему корту.

Я просто знал, что нужно в любом случае стараться выигрывать легкие очки с подачи. Это у меня получалось, за счет этого я смог в конце второго сета переломить ход игры и, в принципе, сломать Новака», – заявил Медведев.

Видео - Медведев: «В принципе, мне удалось сломать Новака» 00:29

Россиянин выиграл у Джоковича со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

В финале Медведев сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном – это будет третий финал Даниила за три последние недели.

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