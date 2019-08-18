Getty Images

Медведев начинает финал против Гоффена – смотри на Eurosport 1

Медведев начинает финал против Гоффена – смотри на Eurosport 1
Eurosport

1 час назад

У Даниила – третий финал подряд.

Первая ракетка России Даниил Медведев начал финальный матч «Мастерса» в Цинциннати. За титул он борется с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Трансляцию игры уже показывает Eurosport 1. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.

  • Медведев – финалист последних двух турниров в Вашингтоне и Монреале.
  • Даниил занимает восьмую строчку в рейтинге ATP, в случае победы он переместится на пятое место.

Рублев убрал Федерера за час, все боятся Медведева и Хачанова. Русские теннисисты – огонь

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте