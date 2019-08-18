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Медведев начинает финал против Гоффена – смотри на Eurosport 1
У Даниила – третий финал подряд.
Первая ракетка России Даниил Медведев начал финальный матч «Мастерса» в Цинциннати. За титул он борется с бельгийцем Давидом Гоффеном.
Трансляцию игры уже показывает Eurosport 1. Если к телевизору доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу.
- Медведев – финалист последних двух турниров в Вашингтоне и Монреале.
- Даниил занимает восьмую строчку в рейтинге ATP, в случае победы он переместится на пятое место.
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