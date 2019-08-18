Первая ракетка России Даниил Медведев начал финальный матч «Мастерса» в Цинциннати. За титул он борется с бельгийцем Давидом Гоффеном.

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Медведев – финалист последних двух турниров в Вашингтоне и Монреале.

Даниил занимает восьмую строчку в рейтинге ATP, в случае победы он переместится на пятое место.

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