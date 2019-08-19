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Медведев одолел Гоффена и впервые выиграл «Мастерс»

Медведев одолел Гоффена и впервые выиграл «Мастерс»
Eurosport

1 час назад

Даня, ну наконец-то!

В Цинциннати завершился финальный матч «Мастерса» между Даниилом Медведевым и Давидом Гоффеном. Со счетом 7:6 (3), 6:4 победител российский теннисист.

Первую партию Медведев взял на тайбрейке со счетом 7:3. Даниил впервые выиграл турнир серии «Мастерс».

  • Финал в Цинциннати стал для Медведева третьим подряд – в Вашингтоне и Монреале он уступил Нику Кирьосу и Рафаэлю Надалю соответственно.
  • Даниил поднялся на пятое место в рейтинге ATP.

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