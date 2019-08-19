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Медведев одолел Гоффена и впервые выиграл «Мастерс»
Даня, ну наконец-то!
В Цинциннати завершился финальный матч «Мастерса» между Даниилом Медведевым и Давидом Гоффеном. Со счетом 7:6 (3), 6:4 победител российский теннисист.
Первую партию Медведев взял на тайбрейке со счетом 7:3. Даниил впервые выиграл турнир серии «Мастерс».
- Финал в Цинциннати стал для Медведева третьим подряд – в Вашингтоне и Монреале он уступил Нику Кирьосу и Рафаэлю Надалю соответственно.
- Даниил поднялся на пятое место в рейтинге ATP.
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