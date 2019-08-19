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Медведев: «Было бы очень плохо проиграть 3 финала подряд, так что я очень доволен»
Но все закончилось замечательно.
Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над бельгийцем Давидом Гоффеном в финале «Мастерса» в Цинциннати.
«У меня нет слов. Я тяжело поработал. Было бы очень плохо проиграть три финала подряд, так что я очень доволен. При 5:3 во втором сете у меня начались судороги, это случилось в первый раз за три недели. Потом я сделал четыре подачи, которые Гоффен не взял, и это было невероятно», – приводит слова Даниила пресс-служба ATP.
- За последние 20 дней Медведев провел 18 матчей, из которых выиграл 16 и отдал соперникам суммарно всего пять сетов.
- 26 августа в Нью-Йорке стартует финальный мэйджор сезона – US Open.
Посмотри, как Медведев затащил «Мастерс» в матче с Гоффеном. Это было по-чемпионски красиво
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