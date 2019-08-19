Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир в Цинциннати и вскарабкался в топ-5 рейтинга ATP. Даниил провел бешеный месяц: вышел сразу в три финала (Вашингтон, Монреаль, Цинциннати) и провел 18 матчей за 20 дней. На данный момент Медведев – безоговорочно лучший русский теннисист и главная надежда России на стартующем 26 августа US Open.

Ниже – главные фотомоменты финала «Мастерса» в Цинциннати, где Медведев в двух сетах одолел бельгийца Давида Гоффена.

Медведев выиграл первый «Мастерс» в карьере.

В топ-10 рейтинга ATP есть и другой российский теннисист – Карен Хачанов, он занимает девятую строчку. Андрей Рублев после Цинциннати поднялся с 70-й на 47-ю позицию.

Медведев: «Было бы очень плохо проиграть 3 финала подряд, так что я очень доволен»

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