ATP признала игру между Андреем Рублевым и Роджером Федерером главным матчем 2019 года с неожиданным исходом.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

22-летний Рублев играл против третьей ракетки мира из Швейцарии в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати, матч сенсационно завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу российского теннисиста. Это было самое быстрое поражение Федерера с 2003 года. В следующем круге Андрей вылетел от будущего победителя турнира – соотечественника Даниила Медведева.

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Также в рейтинг попали победы Филиппа Кольшрайбера над Новаком Джоковичем, Жереми Шарди – над Даниилом Медведевым, Ласло Дьере – над Домиником Тимом и Янника Синнера – над Гаэлем Монфисом.

Рублев вышел на матч с Федерером в статусе 70-й ракетки мира, а завершил сезон на 23-м месте рейтинга ATP.

В 2019 году Андрей завоевал титул на «Кубке Кремля» в Москве.

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