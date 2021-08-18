Российский теннисист Даниил Медведев вспомнил победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати в 2019 году.

«Каждый раз, когда играешь против Новака, находишься под давлением, скажем так. Бывают матчи, когда, выходя на корт, ты чувствуешь свое превосходство и что шансов проиграть почти нет – просто потому, что играешь лучше. С Джоковичем это невозможно.

В каждом розыгрыше ты находишься под давлением. Такая же ситуация была и в 2019-м. Я чувствовал себя ужасно, потому что он втягивал меня в долгие розыгрыши.

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Мне запомнился второй сет: я просто пошел вперед и сказал себе: «Окей, буду забивать виннеры, выжму из себя максимум. По-другому его не обыграть». И все стало залетать в корт. Это было каким-то чудом», – поделился Медведев с

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В том матче Даниил выиграл в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:3. Следом он победил Давида Гоффена в финале и взял свой первый «Мастерс».

В 8 матчах против Джоковича Медведев одержал 3 победы.

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