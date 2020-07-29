Теннис
АТР Masters Цинциннати

Теннис вернется турниром в Цинциннати – приедут Медведев, Надаль и Джокович

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Даниил Медведев

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 37 минут

Россиянин приедет в статусе чемпиона действующего чемпиона турнира.

Теннисный турнир в Цинциннати подтвердил, что пройдет в запланированные сроки (с 20 по 28 августа в Нью-Йорке) и опубликовал состав участников.

В мужской сетке зарубятся Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Григор Димитров, Марин Чилич, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Денис Шаповалов, Александр Зверев и другие теннисисты.

US Open

На территории US Open стали укладывать корты

8 ЧАСОВ НАЗАД

В женской сетке тоже жарко – Серена Уильямс, Мэдисон Киз, Кики Бертенс, Гарбинье Мугуруса и Каролина Плишкова в числе участниц.

  • В прошлогоднем розыгрыше Медведев убрал Джоковича в полуфинале, а в матче за титул обыграл Гоффена.
  • US Open стартует через три дня после окончания турнира в Цинциннати и пройдет с 31 августа по 13 сентября.

Выжить на «Титанике» и едва не потерять ноги. Победитель US Open – прототип героя Ди Каприо

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

АТР Masters Цинциннати

Медведев покорил Цинциннати и сердца болельщиков. Главные фото с финала «Мастерса»

19/08/2019 В 10:08
Adria Tour

«Новака не любят за то, что он серб из какой-то дыры». Дед Джоковича объяснил критику внука

21/07/2020 В 11:15
По теме
ТеннисАТР Masters ЦинциннатиРафаэль НадальНовак ДжоковичБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир