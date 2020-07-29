Россиянин приедет в статусе чемпиона действующего чемпиона турнира.

Теннисный турнир в Цинциннати подтвердил, что пройдет в запланированные сроки (с 20 по 28 августа в Нью-Йорке) и опубликовал состав участников.

В мужской сетке зарубятся Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Григор Димитров, Марин Чилич, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Денис Шаповалов, Александр Зверев и другие теннисисты.

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В женской сетке тоже жарко – Серена Уильямс, Мэдисон Киз, Кики Бертенс, Гарбинье Мугуруса и Каролина Плишкова в числе участниц.

В прошлогоднем розыгрыше Медведев убрал Джоковича в полуфинале, а в матче за титул обыграл Гоффена.

US Open стартует через три дня после окончания турнира в Цинциннати и пройдет с 31 августа по 13 сентября.

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