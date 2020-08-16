Теннис
АТР Masters Цинциннати

Нисикори снялся с Цинциннати из-за COVID-19 и контактировал с другими игроками. До US Open 15 дней

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Кэй Нисикори, US Open

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Возможно, вся IMG Academy превратится в гигантский коронавирусный пузырь.

31-я ракетка мира Кэй Нисикори объявил о пропуске турнира в Цинциннати из-за положительного ПЦР-теста.

«Этим утром во Флориде я проверился на коронавирус и увидел положительный результат. Вынужден из-за этого сняться с турнира в Цинциннати. Я и команда сдадим еще один тест в пятницу (21 августа) и скоро получим новую информацию.

US Open

⭐️Джокович объявил, что сыграет на US Open-2020

13/08/2020 В 13:18

Чувствую себя хорошо, у меня совсем слабые симптомы, но, конечно, останусь в полной изоляции для сохранности остальных. Планировали завтра вылететь в Нью-Йорк, но теперь никуда не денемся из Флориды», –

Нисикори журналист Бен Ротенберг.

Автор New York Times

, что японец тренировался в IMG Academy и контактировал со многими игроками. В частности, в академии Ника Боллетьери поддерживал форму канадец Денис Шаповалов, о самочувствии которого не сообщается.

  • Турнир серии «Мастерс» в Цинциннати стартует 22 августа и продлится до 28 августа.
  • Нисикори пока не отказался от участия в Открытом чемпионате США, который начнется 31 августа. По правилам теннисисты должны прилететь в Нью-Йорк максимум за четыре дня до старта, так что Кэю нужно сдать отрицательный тест на коронавирусную инфекцию в течение следующих 10 суток.

Павлюченкова, Вавринка, Монфис – кто пропустит US Open, кроме Надаля и Федерера

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

US Open

После US Open теннисистам не нужно будет проходить карантин

11/08/2020 В 07:48
Теннис

Рублев поднялся на 22-ю строчку, Павлюченкова – на 30-ю. Обновленные рейтинги ATP и WTA

21/10/2019 В 06:20
По теме
ТеннисАТР Masters ЦинциннатиКэй Нисикори
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир