Возможно, вся IMG Academy превратится в гигантский коронавирусный пузырь.

31-я ракетка мира Кэй Нисикори объявил о пропуске турнира в Цинциннати из-за положительного ПЦР-теста.

«Этим утром во Флориде я проверился на коронавирус и увидел положительный результат. Вынужден из-за этого сняться с турнира в Цинциннати. Я и команда сдадим еще один тест в пятницу (21 августа) и скоро получим новую информацию.

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Чувствую себя хорошо, у меня совсем слабые симптомы, но, конечно, останусь в полной изоляции для сохранности остальных. Планировали завтра вылететь в Нью-Йорк, но теперь никуда не денемся из Флориды», –

Нисикори журналист Бен Ротенберг.

Автор New York Times

, что японец тренировался в IMG Academy и контактировал со многими игроками. В частности, в академии Ника Боллетьери поддерживал форму канадец Денис Шаповалов, о самочувствии которого не сообщается.

Турнир серии «Мастерс» в Цинциннати стартует 22 августа и продлится до 28 августа.

Нисикори пока не отказался от участия в Открытом чемпионате США, который начнется 31 августа. По правилам теннисисты должны прилететь в Нью-Йорк максимум за четыре дня до старта, так что Кэю нужно сдать отрицательный тест на коронавирусную инфекцию в течение следующих 10 суток.

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