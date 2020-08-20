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Marca: игроки ATP готовятся к бойкоту «Мастерса» из-за дисквалификации Пельи и Дельена

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Гвидо Пелья

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 44 минут

У их физиотерапевта нашли коронавирус, но длительного контакта не было.

Теннисистов Гвидо Пелью и Уго Дельена сняли с «Мастерса» в Нью-Йорке из-за коронавируса, найденного у их физиотерапевта Хуана Галвана. Оба спортсмена отправлены на карантин.

По информации Marca, радикальное решение организаторов возмутило других игроков. Сообщается, что теннисистам разослали правила, в которых говорится: участника дисквалифицируют только в том случае, если он живет в одном номере с зараженным. Пелья и Дельен не проживали с физиотерапевтом.

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По словам австралийской теннисистки Эллен Перес, снятие с турнира наступает только после близкого контакта в течение 15 минут со сдавшим положительный тест – так ей объяснили организаторы. Теперь игроки ATP обсуждают инцидент и хотят защитить себя от его повторения. От некоторых поступили предложения бойкотировать турнир.

  • Аргентинец Пелья занимает 35-е место в рейтинге ATP, представитель Индии Дельен – 94-е.
  • Начало «Мастерса» запланировано на 22 августа.

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