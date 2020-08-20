Гвидо Пелья
Фото: Getty Images
У их физиотерапевта нашли коронавирус, но длительного контакта не было.
Теннисистов Гвидо Пелью и Уго Дельена сняли с «Мастерса» в Нью-Йорке из-за коронавируса, найденного у их физиотерапевта Хуана Галвана. Оба спортсмена отправлены на карантин.
По информации Marca, радикальное решение организаторов возмутило других игроков. Сообщается, что теннисистам разослали правила, в которых говорится: участника дисквалифицируют только в том случае, если он живет в одном номере с зараженным. Пелья и Дельен не проживали с физиотерапевтом.
Хачанов дожал Пелью и сделал Россию на шаг ближе к полуфиналу ATP Cup
По словам австралийской теннисистки Эллен Перес, снятие с турнира наступает только после близкого контакта в течение 15 минут со сдавшим положительный тест – так ей объяснили организаторы. Теперь игроки ATP обсуждают инцидент и хотят защитить себя от его повторения. От некоторых поступили предложения бойкотировать турнир.
- Аргентинец Пелья занимает 35-е место в рейтинге ATP, представитель Индии Дельен – 94-е.
- Начало «Мастерса» запланировано на 22 августа.
Теннисистам на US Open разрешат наносить на одежду лозунги о социальной справедливости
Подписывайся на нас в твиттере