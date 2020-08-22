Теннис
АТР Masters Цинциннати

Медведев: «Пока не вижу себя с кубком US Open»

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Даниил Медведев на US Open-2019

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Сперва нужно проверить себя на «Мастерсе».

Первая ракетка России Даниил Медведев поделился мыслями накануне возобновления ATP-тура, который продлится «Мастерсом» в Нью-Йорке и US Open.

«Если бы у меня было ощущение, что здесь небезопасно, я бы решил не ехать. Но я люблю играть в теннис – я долго сидел без турниров, не играл даже выставочные. Поэтому приехал с радостью, с радостью посмотрю, в каком состоянии моя игра. В первую очередь я играю ради победы, только потом думаю о рейтинге, деньгах и всем остальном.

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Сейчас очень высока вероятность появления нового чемпиона «Большого шлема». В сетке US Open, если не ошибаюсь, будет всего три бывших победителя – Чилич, Маррей и Новак. Конечно, это повышает шансы остальных. Лично я не заглядываю дальше одного матча и пока не вижу себя с кубком US Open. Сначала нужно оценить свою игру на турнире в Цинциннати. Уверен, что у нас будут очень неожиданные результаты – необычно, что 150 игроков за полгода не провели ни одного матча. Интересно посмотреть, что из этого выйдет.

Ситуация совершенно новая. Обычно у топ-сеяных преимущество, так как рейтинг отражает силу теннисиста на данный момент. Но «данный момент» был полгода назад», – заявил 24-летний Медведев на пресс-конференции. Его цитирует ASAP Sports.

  • В 2019-м Даниил выиграл «Мастерс» в Цинциннати и был финалистом US Open.
  • Перенесенный в Нью-Йорк «Мастерс» стартует 22 августа. Медведев начнет защиту титула со второго круга матчем против теннисиста из квалификации.

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