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АТР Masters Цинциннати

Медведев поздравил «Баварию» с победой в ЛЧ надписью на телекамере в Цинциннати

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Даниил Медведев

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через 43 минут

Даниил – поклонник мюнхенского клуба.

Российский теннисист Даниил Медведев поздравил мюнхенскую «Баварию» с шестой победой в Лиге чемпионов.

После победы над американцем Маркосом Джироном во втором раунде «Мастерса» в Цинциннати Медведев написал на камере фразу «Mia San Mia». Она переводится как «Мы есть, кто мы есть»; песня с аналогичным названием является одним из неофициальных гимнов мюнхенского клуба.

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  • Медведев победил Джирона со счетом 6:4, 6:4. Он действующий победитель турнира.
  • 23 августа «Бавария» выиграла у «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов (1:0).
  • Медведев давно признавался, что среди футбольных клубов болеет за «Баварию».

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