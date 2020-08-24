Даниил Медведев
Фото: Twitter
Даниил – поклонник мюнхенского клуба.
Российский теннисист Даниил Медведев поздравил мюнхенскую «Баварию» с шестой победой в Лиге чемпионов.
После победы над американцем Маркосом Джироном во втором раунде «Мастерса» в Цинциннати Медведев написал на камере фразу «Mia San Mia». Она переводится как «Мы есть, кто мы есть»; песня с аналогичным названием является одним из неофициальных гимнов мюнхенского клуба.
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- Медведев победил Джирона со счетом 6:4, 6:4. Он действующий победитель турнира.
- 23 августа «Бавария» выиграла у «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов (1:0).
- Медведев давно признавался, что среди футбольных клубов болеет за «Баварию».
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