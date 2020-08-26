Теннисист помогает родному клубу продвигать бренд.

Первая ракетка России Даниил Медведев необычно отпраздновал победу во втором круге турнира в Цинциннати над Маркосом Джироном: помимо стандартого автографа, он написал фразу Mia san Mia («Мы есть мы»), поздравив «Баварию» с шестым триумфом в ЛЧ. Даниил – давний поклонник немецкого клуба, как и Роберто Баутиста-Агут – фанат «Вильярреала», но у этой любви куда более тесная история.

Испанский теннисист не рядовой болельщик. В детстве Роберто, помимо тенниса, активно занимался еще несколькими видами спорта, в том числе футболом. Он родился и вырос в валенсийской провинции Кастельон, и этот факт предопределил его спортивный выбор. Конечно же, за освоением футбольных навыков Баутиста отправился в местный, самый известный клуб – «Вильярреал», который на тот момент выступал в Сегунде (втором испанском дивизионе).

АТР Masters Цинциннати Медведев поздравил «Баварию» с победой в ЛЧ надписью на телекамере ВЧЕРА В 20:37

Судя по гуляющим в интернете фото, на футбольном поле Роберто был почти так же хорош, как и на корте. Выступая за команду U-14, он даже завоевал две личные награды. Возможно, если бы не выбор в пользу тенниса, Баутиста мог бы приносить «подводникам» пользу в спортивном плане, а не только в маркетинговом.

В конце июля Роберто подписал контракт с «желтой субмариной» и стал ее амбассадом – теперь на каждый матч он выходит с нашивкой эмблемы клуба. Агут стал первым игроком, связавшим теннис и футбол не только на уровне фанатизма и предметного интереса.

Роберто Баутиста с футболкой «Вильярреала» Фото: Twitter

«Вильярреал» сделал шаг вперед, связав себя с Роберто, который и дальше будет одним из великих носителей нашего флага, – заявил президент испанского клуба Фернандо Роиг. – В течение следующих двух с половиной сезонов он будет носить значок «Вильярреала» на игровой форме – точнее, на рукаве – на каждом турнире, в котором он участвует на индивидуальном уровне».

В «Вильярреале» также не забывают о воспитаннике, поздравляют его с успехами. Например, в ноябре 2019-го клуб вручил Роберто золотой бэйдж в качестве признания его заслуг в победе сборной Испании в Кубке Дэвиса, а в декабре теннисист посетил матч чемпионата против «Атлетико» в качестве почетного гостя.

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