А так все хорошо начиналось.

24-летний российский теннисист Даниил Медведев прекратил борьбу на «Мастерсе», который из-за коронавируса проходит не в Цинциннати, а в Нью-Йорке.

В четвертьфинале действующий обладатель трофея проиграл 32-летнему испанцу Роберто Баутиста-Агуту – 6:1, 4:6, 3:6. Матч продолжался 2 часа 13 минут.

АТР Masters Цинциннати У Баутиста-Агута контракт с «Вильярреалом». Теннисист до 14 лет играл за клуб и брал личные награды 4 ЧАСОВ НАЗАД

В полуфинале турнира испанец сыграет с победителем пары Новак Джокович – Ян-Леннард Штруфф.

Ранее Баутиста-Агуту проиграл другой россиянин Карен Хачанов.

31 августа стартует US Open. В прошлом году Медведев проиграл в финале Надалю.

У Баутиста-Агута контракт с «Вильярреалом». Теннисист до 14 лет играл за клуб и брал личные награды

АТР Masters Цинциннати Медведев поздравил «Баварию» с победой в ЛЧ надписью на телекамере 24/08/2020 В 20:37