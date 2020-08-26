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Медведев проиграл Баутиста-Агуту и не защитил звание чемпиона Цинциннати

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Даниил Медведев на US Open-2019

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 36 минут

А так все хорошо начиналось.

24-летний российский теннисист Даниил Медведев прекратил борьбу на «Мастерсе», который из-за коронавируса проходит не в Цинциннати, а в Нью-Йорке.

В четвертьфинале действующий обладатель трофея проиграл 32-летнему испанцу Роберто Баутиста-Агуту – 6:1, 4:6, 3:6. Матч продолжался 2 часа 13 минут.

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В полуфинале турнира испанец сыграет с победителем пары Новак Джокович – Ян-Леннард Штруфф.

  • Ранее Баутиста-Агуту проиграл другой россиянин Карен Хачанов.
  • 31 августа стартует US Open. В прошлом году Медведев проиграл в финале Надалю.

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