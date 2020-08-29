Первая ракетка мира Новак Джокович из-за плохого самочувствия не пришел на пресс-конференцию после выхода в финал «Мастерса» в Цинциннати.

«Новак не очень хорошо чувствовал себя на корте, после матча ему стало хуже. Медицинский штаб турнира посоветовал ему не общаться с прессой», – объясняется в релизе организаторов.

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Ранее 33-летний Джокович снялся с парных матчей из-за проблем с шеей.

  • Серб обыграл Роберто Баутиста-Агута со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (0).
  • В финале Джокович сыграет с канадцем Милошем Раоничем, который выиграл у Стефаноса Циципаса (7:6 (5), 6:3).

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