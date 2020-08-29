Первая ракетка мира Новак Джокович из-за плохого самочувствия не пришел на пресс-конференцию после выхода в финал «Мастерса» в Цинциннати.

«Новак не очень хорошо чувствовал себя на корте, после матча ему стало хуже. Медицинский штаб турнира посоветовал ему не общаться с прессой», – объясняется в релизе организаторов.