Первая ракетка мира Новак Джокович из-за плохого самочувствия не пришел на пресс-конференцию после выхода в финал «Мастерса» в Цинциннати.
«Новак не очень хорошо чувствовал себя на корте, после матча ему стало хуже. Медицинский штаб турнира посоветовал ему не общаться с прессой», – объясняется в релизе организаторов.
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Ранее 33-летний Джокович снялся с парных матчей из-за проблем с шеей.
- Серб обыграл Роберто Баутиста-Агута со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (0).
- В финале Джокович сыграет с канадцем Милошем Раоничем, который выиграл у Стефаноса Циципаса (7:6 (5), 6:3).
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