Новак Джокович выиграл первый «Мастерс» сезона-2020, обыграв в финале Милоша Раонича – 1:6, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа. Новак уступил канадцу по эйсам (2-10) и чаще ошибался на подаче (5-3), но Милош после первого сета сделал всего один брейк. При счете 4:5 в решающем сете Раонич имел брейк-пойнт, но не реализовал его.

АТР Masters Цинциннати Джокович почувствовал себя плохо после выхода в финал Цинциннати 11 ЧАСОВ НАЗАД

Преимущество серба в личном противостоянии остается сокрушительным – 11-0.

Джокович во второй раз в карьере выиграл Western & Southern Open и собрал двойной карьерный «Золотой Мастерс» (по 2 победы на каждом турнире АТР 1000). Кроме серба никому не удавалось выиграть все «Мастерсы» хотя бы по разу. Кроме того, Новак догнал Рафаэля Надаля – оба теннисиста выиграли рекордные 35 турниров этой серии.

Еще Джокович остается непобедимым в 2020 году, он выиграл все 23 матча и, помимо воскресного триумфа, завоевал титулы на ATP Cup, Australian Open и Дубае.

Турнир был перенесен из Цинциннати в Нью-Йорк из-за пандемии.

31 августа стартует US Open.

Смотреть турнир в полном объеме можно на каналах Eurosport и на Eurosport.ru при оформлении подписки.

US Open Джокович: «Повезло, что Надаль и Федерер не приедут? Это неуважительно к Медведеву и другим» 23/08/2020 В 17:29