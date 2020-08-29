Новак Джокович выиграл первый «Мастерс» сезона-2020, обыграв в финале Милоша Раонича – 1:6, 6:3, 6:4.
Теннисисты провели на корте 2 часа. Новак уступил канадцу по эйсам (2-10) и чаще ошибался на подаче (5-3), но Милош после первого сета сделал всего один брейк. При счете 4:5 в решающем сете Раонич имел брейк-пойнт, но не реализовал его.
Преимущество серба в личном противостоянии остается сокрушительным – 11-0.
Джокович во второй раз в карьере выиграл Western & Southern Open и собрал двойной карьерный «Золотой Мастерс» (по 2 победы на каждом турнире АТР 1000). Кроме серба никому не удавалось выиграть все «Мастерсы» хотя бы по разу. Кроме того, Новак догнал Рафаэля Надаля – оба теннисиста выиграли рекордные 35 турниров этой серии.
Еще Джокович остается непобедимым в 2020 году, он выиграл все 23 матча и, помимо воскресного триумфа, завоевал титулы на ATP Cup, Australian Open и Дубае.
- Турнир был перенесен из Цинциннати в Нью-Йорк из-за пандемии.
- 31 августа стартует US Open.
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