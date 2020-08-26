Медведев лихо разобрал дерзкого испанца в первом сете, но потом что-то сломалось

1/4 финала
FIM Endurance World Championship
ATP 1000. Пары. Цинциннати. 1/4 финала
ATP 1000. Цинциннати. 1/4 финала
WTA. Premier 5. Цинциннати. 1/4 финала
Даниил не защитил звание чемпиона Цинциннати.
Испанец выбил одного русского, а теперь встретится с Даниилом Медведевым.
Хорошо хоть не в голову, как когда-то самому Новаку пробил Рафаэль Надаль.
Даниил на классе разгромил очередного соперника.
Повезло, что на пути ракетки не оказался болбой.
Австриец был крайне плох не только на подаче, но и на приеме – выиграл только два очка в геймах Филиппа.
Первая ракетка мира прошел в третий круг, где сыграет в теннис с Теннисом Сандгреном.
Тяжелый первый сет и легчайший второй.
Даниил победил в двух сетах Маркоса Джирона.
Русский теннисист неудачно стартовал в Америке.