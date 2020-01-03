Австралийский теннисист Ник Кирьос чуть не расплакался в послематчевом интервью на ATP Cup.

Кирьос стартовал на турнире с победы над немцем Яном-Леннардом Штруффом – 6:4, 7:6 (7:4). Ранее он пообещал, что будет жертвовать по 200 долларов за каждый эйс на турнире в пользу людей, пострадавших от лесных пожаров в Австралии. В прошедшем матче он выполнил 20 таких ударов.

«Видеть, что в моем родном городе буквально самый загрязненный воздух в мире на данный момент – это тяжело. Честно говоря, сложно выходить на корт и сосредотачиваться на теннисе.

«Меня не особо волнует похвала – я думаю о том, что у нас есть возможность и платформа для того, чтобы что-то сделать. Это серьезно, это больше, чем теннис», – сказал теннисист в интервью после матча.

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