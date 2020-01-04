Александр Зверев уступил Алексу де Минауру в матче на ATP Cup – Германия в итоге проиграла Австралии 0:3 в первый день соревнований.

По ходу встречи немец вел 6:4, 4:2 и имел два брейк-пойнта, но в итоге проиграл партию на тай-брейке. В перерыве Саша не сдержался и выместил злость на ракетке, агрессивно разбив ее о корт.

Матч завершился со счетом 4:6, 7:6(3), 6:2 в пользу Де Минаура.

Австралия лидирует в своей группе, в которой также выступают сборные Греции и Канады.

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