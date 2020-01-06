Теннисист сборной Германии Александр Зверев разозлился на разладившуюся подачу в матче ATP Cup со Стефаносом Циципасом. Он вызверился на отца и тренера, Александра Зверева-старшего.

«Да заткнись ты уже, ****** [жеваный] ты в рот, *** [блин] Какого *** [черта] ты, ***** [блин], вообще сейчас говоришь? ***** [Зачем] мне это надо слышать, ***** [блин]? Я не могу эту ****** [жеваную] подачу попасть, а ты мне тут какую-то ***** [ерунду] говоришь, ***** [блин]», – по-русски вызверился на отца 22-летний теннисист.

«Не понимаю, не попадаю простую подачу, просто не могу. Скажи, что мне делать? Удары с задней линии проходят, все остальное работает нормально. Но я не могу выполнить элементарную подачу, ***** [блин]!» – продолжил Зверев-младший.

Саша проиграл Циципасу в матче ATP Cup – 1:6, 4:6.

Немец допустил 10 двойных ошибок и подавал первым мячом с точностью 45%.

Зверев вел с брейком, но проиграл сет Де Минауру и размолотил несчастную ракетку в труху

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