Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал инцидент, произошедший во время матча ATP Cup против Ника Кирьоса, в котором он сломал ракетку и нечаянно задел ею отца.

«Все было нормально, это произошло случайно. Я сделал это не специально и стал двигаться дальше. Не собирался так поступать, но, к сожалению, ситуация вышла из под контроля.

Возможно, отец на три дня запрет меня в комнате, ха-ха. Думаю, отсесть было его идеей – я не спрашивал. Но спрошу. Позже поговорю с ним», – цитирует 21-летнего Циципаса журналист New York Times Бен Ротенберг.

Матч завершился со счетом 7:5 (7), 6:7 (3), 7:6 (5) в пользу Кирьоса.

Австралия вышла из группы, Греция не попала в четвертьфинал.

Срочно вызывайте неотложку! Циципас так разъярился, что чуть не убил отца ракеткой

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