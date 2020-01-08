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Циципас рассказал, как отец накажет его за инцидент с разбитой ракеткой

Циципас рассказал, как отец накажет его за инцидент с разбитой ракеткой
Eurosport

11 мин. назад

Капитан сборной Греции даже отсел от сына на остаток матча.

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал инцидент, произошедший во время матча ATP Cup против Ника Кирьоса, в котором он сломал ракетку и нечаянно задел ею отца.

«Все было нормально, это произошло случайно. Я сделал это не специально и стал двигаться дальше. Не собирался так поступать, но, к сожалению, ситуация вышла из под контроля.

Возможно, отец на три дня запрет меня в комнате, ха-ха. Думаю, отсесть было его идеей – я не спрашивал. Но спрошу. Позже поговорю с ним», – цитирует 21-летнего Циципаса журналист New York Times Бен Ротенберг.

  • Матч завершился со счетом 7:5 (7), 6:7 (3), 7:6 (5) в пользу Кирьоса.
  • Австралия вышла из группы, Греция не попала в четвертьфинал.

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