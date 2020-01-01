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«У нас большие проблемы». Медведев и Хачанов проиграли детям в шуточном соревновании
Российские теннисисты соревновались в беге на песке с детской командой спасателей.
Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов накануне ATP Cup в австралийском Перте посоревновались с детской командой спасателей в беге на песке.
Спортсмены проиграли и остались в недоумении. «Мы проиграли детям, не ожидали этого. Думали, что будем быстрее, но это оказалось не так», – сказал Хачанов.
«Они быстрее нас на пляже, но, надеюсь, что на корте мы будем быстрее. Иначе у нас большие проблемы», – подвел итоги Медведев.
Итоги состязания также прокомментировал капитан сборной России на ATP Cup Марат Сафин. «Даниил и Карен в хорошей форме. Я думаю, у нас будут шансы на победу. Правда, я в этом уже не уверен после того, как мы проиграли детям. У нас большой потенциал, отличная команда, а ребята помогают нам сблизиться», – заявил он.
- ATP Cup стартует 3 января, Медведев и Хачанов сыграют с Италией.
- Также в группу D попали Норвегия и США.
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