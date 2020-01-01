Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов накануне ATP Cup в австралийском Перте посоревновались с детской командой спасателей в беге на песке.

Спортсмены проиграли и остались в недоумении. «Мы проиграли детям, не ожидали этого. Думали, что будем быстрее, но это оказалось не так», – сказал Хачанов.

«Они быстрее нас на пляже, но, надеюсь, что на корте мы будем быстрее. Иначе у нас большие проблемы», – подвел итоги Медведев.

Итоги состязания также прокомментировал капитан сборной России на ATP Cup Марат Сафин. «Даниил и Карен в хорошей форме. Я думаю, у нас будут шансы на победу. Правда, я в этом уже не уверен после того, как мы проиграли детям. У нас большой потенциал, отличная команда, а ребята помогают нам сблизиться», – заявил он.

ATP Cup стартует 3 января, Медведев и Хачанов сыграют с Италией.

Также в группу D попали Норвегия и США.

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