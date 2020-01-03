Даниил Медведев и Карен Хачанов обеспечили России победу над Италией на групповом этапе Кубка ATP в Австралии.

Карен Хачанов обыграл итальянца Стефано Травалью в первом матче на турнире со счетом 7:5, 6:3. На это россиянин затратил 1 час 28 минут. В другом матче Даниил Медведев одолел итальянца Фабио Фоньини со счетом 1:6, 6:1, 6:3 и обеспечил российской команде итоговую победу. Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут.

Позднее вечером 3 января Медведев и Хачанов сыграют в паре против Фоньини и Симоне Болелли.

В Кубке ATP участвуют 24 команды. В плей-офф выйдут победители каждой из шести групп и две команды со вторых мест с лучшими показателями.

Призовой фонд турнира – 15 миллионов долларов.

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