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Хачанов и Медведев обыграли Италию на ATP Cup
Скоро парням предстоит парный реванш.
Даниил Медведев и Карен Хачанов обеспечили России победу над Италией на групповом этапе Кубка ATP в Австралии.
Карен Хачанов обыграл итальянца Стефано Травалью в первом матче на турнире со счетом 7:5, 6:3. На это россиянин затратил 1 час 28 минут. В другом матче Даниил Медведев одолел итальянца Фабио Фоньини со счетом 1:6, 6:1, 6:3 и обеспечил российской команде итоговую победу. Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут.
Позднее вечером 3 января Медведев и Хачанов сыграют в паре против Фоньини и Симоне Болелли.
- В Кубке ATP участвуют 24 команды. В плей-офф выйдут победители каждой из шести групп и две команды со вторых мест с лучшими показателями.
- Призовой фонд турнира – 15 миллионов долларов.
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