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Медведев победил Рууда и вывел Россию в четвертьфинал ATP Cup
Год начинается хорошо.
Даниил Медведев победил Каспера Рууда на турнире ATP Cup – 6:3, 7:6 (8:6).
Сборная России теперь ведет со счетом 2:0 в противостоянии с Норвегией. Ранее Карен Хачанов разгромил Виктора Дурашовича (6:2, 6:1).
Благодаря этим победам сборная прошла в четвертьфинал ATP Cup. Россия заняла первое место в группе, победив Италию, США и Норвегию.
Вечером Хачанов и Медведев сыграют парную встречу с Руудом и Дурашовичем, но ее результат не имеет турнирного значения для России.
- ATP Cup проходит с 3-го по 12-е января.
- Призовой фонд турнира составляет 15 миллионов долларов.
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