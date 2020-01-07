Даниил Медведев победил Каспера Рууда на турнире ATP Cup – 6:3, 7:6 (8:6).

Сборная России теперь ведет со счетом 2:0 в противостоянии с Норвегией. Ранее Карен Хачанов разгромил Виктора Дурашовича (6:2, 6:1).

Благодаря этим победам сборная прошла в четвертьфинал ATP Cup. Россия заняла первое место в группе, победив Италию, США и Норвегию.

Вечером Хачанов и Медведев сыграют парную встречу с Руудом и Дурашовичем, но ее результат не имеет турнирного значения для России.

ATP Cup проходит с 3-го по 12-е января.

Призовой фонд турнира составляет 15 миллионов долларов.

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