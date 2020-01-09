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Хачанов дожал Пелью и сделал Россию на шаг ближе к полуфиналу ATP Cup
Теперь слово за Даниилом Медведевым.
Карен Хачанов вывел сборную России вперед в противостоянии с Аргентиной в рамках четвертьфинала ATP Cup.
Хачанов обыграл Гвидо Пелью, вторую ракетку команды соперника, со счетом 6:2, 7:6(4). Российский теннисист 7 раз подал навылет, однажды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из пяти. Пелья выполнил 3 эйса и допустил 4 двойные ошибки, у него только 1 брейк-пойнт из шести возможных.
- Во втором матче сыграют Даниил Медведев и Диего Шварцман.
- Если Россия выйдет в полуфинал, соперником станет победитель матча Сербия – Канада.
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