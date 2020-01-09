Пятая ракетка мира Даниил Медведев вывел сборную России в полуфинал ATP Cup.

23-летний Медведев в трех сетах победил лучшего теннисиста Аргентины Диего Шварцмана – 6:4, 4:6, 6:3. Медведев отметился 14 эйсами и один раз ошибся на подаче, а также реализовал 3 брейк-пойнта из пяти. Шварцман один раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и релизовал 2 брейк-пойнта из десяти.

По ходу матча российский теннисист получил устное предупреждение за стычку с соперником, а затем был оштрафован на очко за конфликт с судьей.

Ранее Карен Хачанов в двух сетах одолел Гвидо Пелью.

В полуфинале Россия сыграет с победителем матча Сербия – Канада.

Хачанов расквасил Пелью в двух сетах и эстетично завершил матч эйсом

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