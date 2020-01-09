Российский теннисист Даниил Медведев повздорил с лидером сборной Аргентины Диего Шварцманом во время их матча в рамках 1/4 финала ATP Cup.

После первой партии Медведев что-то сказал Шварцману, и теннисисты обменялись взаимными претензиями. Судья Мохамед Лайани спустился с вышки и разнял игроков, а также вынес Медведеву предупреждение за неспортивное поведение.

Во втором сете после проигранного брейк-пойнта при счете 3:3 Медведев направился к Лайани, чтобы выяснить, почему он получил предупреждение, а Шварцман – нет. В ходе разговора с арбитром Даниил дважды ударил ракеткой по вышке.

Медведев выиграл у Шварцмана со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

В полуфинале ATP Cup сборная России, за которую выступает Медведев, встретится с победителем матча Сербия – Канада.

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