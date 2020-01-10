Аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал конфликт с лидером сборной России Даниилом Медведевым во время очного матча в четвертьфинале ATP Cup.

«Медведев продолжает совершать безумные поступки во время матчей, и это очень плохо его характеризует. Поступать так не было никаких причин, ничего такого во время матча не произошло. Внезапно в какой-то момент он просто начинает кричать тебе в лицо, делать то, что мне совершенно не нравится.

После матча я сказал ему, что он вел себя неуважительно. Когда пожимал руку, сказал, что он может быть отличным игроком, но в человеческом плане ему нужно сильно меняться», – цитирует 27-летнего Шварцмана ESPN.

За конфликт со Шварцманом Медведев получил устное предупреждение, затем судья отнял у России одно очко.

Матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Медведева, Россия вышла в полуфинал ATP Cup.

Медведев поспорил с судьей и дважды ударил ракеткой по вышке

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