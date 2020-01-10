Рафаэль Надаль уступил бельгийцу Давиду Гоффену в четвертьфинале ATP Cup со счетом 4:6, 6:7(3).

Это первое поражение Надаля в одиночных матчах за сборную Испании с 2004 года. Тогда Рафа проиграл чеху Иржи Новаку – он завершил карьеру в 2007-м.

Несмотря на неудачу Надаля, сборная Испании выиграла у сборной Бельгии (2-1) и шагнула в полуфинал.

До сегодняшнего дня Рафа выиграл 32 матча за сборную подряд.

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