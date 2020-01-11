Сборная России остановилась в шаге от финала ATP Cup – в полуфинале команда уступила Сербии.

В первом одиночном матче Душан Лайович обыграл Карена Хачанова со счетом 7:5, 7:6(1). На это ему понадобился 1 час 48 минут. Во второй встрече Даниил Медведев в упорной борьбе проиграл Новаку Джоковичу со счетом 1:6, 7:5, 4:6. Теннисисты рубились 2 часа 47 минут.

В финале сербы сыграют с победителем пары Испания – Австралия.

В конце 2019 года сборная России прошла Сербию в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

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