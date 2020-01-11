В полуфинале ATP Cup сборная Испании обыграла хозяев турнира – команду Австралии. Во втором матче первая ракетка мира Рафаэль Надаль победил Алекса де Минаура со счетом 4:6, 7:5, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 15 минут. На счету Надаля 5 эйсов, 3 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В первой встрече команд Роберто Баутиста-Агут обыграл Ника Кирьоса – 6:1, 6:4.

В решающей игре испанцы встретятся с командой Сербии, которая в полуфинале обыграла Россию.

ATP Cup – новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые.

Турнир завершатся 12 января.

Александрова выиграла турнир в Шэньчжэне

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме