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Надаль дожал Де Минаура и вывел Испанию в финал ATP Cup
В решающей встрече испанцы сразятся с сербами.
В полуфинале ATP Cup сборная Испании обыграла хозяев турнира – команду Австралии. Во втором матче первая ракетка мира Рафаэль Надаль победил Алекса де Минаура со счетом 4:6, 7:5, 6:1.
Матч продолжался 2 часа 15 минут. На счету Надаля 5 эйсов, 3 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
В первой встрече команд Роберто Баутиста-Агут обыграл Ника Кирьоса – 6:1, 6:4.
В решающей игре испанцы встретятся с командой Сербии, которая в полуфинале обыграла Россию.
- ATP Cup – новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые.
- Турнир завершатся 12 января.
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