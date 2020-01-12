Новак Джокович нанес поражение Рафаэлю Надалю во втором матче финала Кубка АТР – 6:2, 7:6(4) Во втором сете при счете 3:2 в свою пользу Рафа заработал тройной брейк-пойнт, следом получил еще два шанса на брейк, но Джокович все отыграл.

Эта встреча стала 55-й (рекорд АТР-тура) в противостоянии Рафы и Ноле. Серб увеличил преимущество – 29-26.

Сборная Сербии сравняла счет – 1-1. Судьба трофея решится в парной игре Новак Джокович/Виктор Троицки – Пабло Каррено Буста/Рафаэль Надаль. Ранее Роберто Баутиста-Агут разгромил Душана Лайовича – 7:5, 6:1.

Кубок АТР проводится впервые. Он пришел на смену Кубку Хопмана.

Сборная России уступила Сербии в полуфинале.

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